Debate foi respeitoso, mas não avançou em discussão dos problemas da capital

Redução de danos. Assim os candidatos se comportaram no debate da TV Gazeta, na noite de domingo. Todos evitaram os temas mais espinhosos, ataques pessoais, polêmicas, para procurarem mostrar conhecimento sobre problemas da cidade. Mas o tom morno e os temas já repisados do programa tiraram a atenção do telespectador, que acabou por ver a repetição de chavões já explorados no horário eleitoral de cada postulante.

Embora fosse o alvo natural dos três adversários, o prefeito Marcus Alexandre não chegou a se sentir desconfortável, primeiro, porque tinha respostas adequadas aos questionamentos e, segundo, porque os demais candidatos também pouco especificaram o que fariam de diferente se estivessem em seu lugar.

Algumas bravatas foram respondidas na hora. A proposta do candidato da REDE de cortar 70% dos cargos comissionadas foi questionada pelo candidato do PR, Raimundo Vaz. A questão das creches, que Eliane cobrou de Marcus Alexandre, esbarrou na falta de recursos, que Eliane apontou que buscaria com o presidente Temer, sem contar que o ajuste fiscal dificulta “bondades” do governo federal. Carlos Gomes foi obrigado a elogiar a fixação da passagem em R$ 1 para estudantes, que ele prometeu manter e ampliar e Raimundo Vaz, ao questionar a quantidade de frentes de obras da Emurb, foi convidado pelo prefeito a visitar o órgão e conferir que as informações não eram verídicas. Eliane citou exemplos de conjuntos habitacionais em áreas alagadiças, elogiando aqueles construídos por Flaviano Melo, sem citar os problemas, por exemplo, do Manoel Julião, que levaram anos para serem equacionados.

Quem esperava um debate incisivo, viu candidatos contidos e sem perspectivas de inflamar a disputa.

A avaliação é que a principal vitória no debate foi a da civilidade, do respeito. Mas isso apenas mantém a situação existente na reta final da campanha, com poucas possibilidades de mudanças nos votos. Os candidatos marcaram passo. Com isso, quem mais lucrou foi o prefeito Marcus Alexandre. Para ele, manter o atual quadro é o que interessa para a vitória que se desenha nas pesquisas, ainda no primeiro turno. Que venha o debate final da TY Acre, que poderá ser a última chance de mudança no quadro eleitoral.