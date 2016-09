Tião Viana assina ordem de serviço para construção de praças e um Cras na Cidade do Povo

O governador Tião Viana assinou na manhã desta segunda-feira, 26, a ordem de serviço para a construção de mais 12 praças e um Centro de Referência em Assistência Social (Cras) na Cidade do Povo. O investimento será de R$ 5 milhões, entre recursos federais e estaduais, levando mais opções de lazer e cidadania aos moradores do maior conjunto habitacional do Acre.

Idealizada pelo governador Tião Viana ainda na sua primeira gestão, e fazendo parte do programa federal Minha Casa, Minha Vida, já foram entregues na Cidade do Povo 3.003 unidades habitacionais.

Até o fim do ano, o governo destinará mais 345 casas, concluindo, então, a primeira etapa do projeto, que propôs a entrega de 3.348 moradias a custo zero para famílias oriundas das áreas de risco de Rio Branco.

“Esta é uma responsabilidade enorme do governo com a vida social da Cidade do Povo. Vale lembrar que são 12 mil casas entregues só no meu governo, por meio dos programas habitacionais. É um esforço gigante nosso, acompanhado de áreas culturais, esportivas, de saúde e educação. Isso caminha para um ambiente de muita dignidade e valor para a população da Cidade do Povo”, disse o governador Tião Viana.

Indo além das casas, só entre equipamentos públicos o governo do Estado estima que já tenha investido quase R$ 100 milhões, expandindo a qualidade de vida dos moradores do espaço.

O maior destaque fica por conta de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) exclusiva para a região, além de duas praças da juventude, um mercado municipal, uma Estação de Tratamento de Água (ETA), um microterminal de ônibus para integração de linhas, e escolas de ensino fundamental e médio com capacidade de atender todos os jovens da região, entre outros.

O que mudou na vida dos moradores

A vida de quem vive na Cidade do Povo apresenta hoje uma grande mudança. O programa habitacional recebeu milhares de pessoas que moravam em situações precárias, como Geralda da Costa Silva, que vive há dois anos no bairro e veio do Taquari, onde perdia seus móveis a cada alagação.

“Lá eu não possuía nada. Tudo que a gente comprava ficava destruído quando vinha a alagação. Depois que cheguei aqui, durmo sossegada, porque hoje posso me orgulhar, dizer que tenho uma casa e vivo feliz. E essas praças novas são uma felicidade. Tem o colégio, tem a UPA, tem a creche e, para quem tem consciência, na Cidade do Povo não falta nada”, conta Geralda.

Outra moradora da Cidade do Povo, Leia Silva, completa: “Aqueles transtornos que eu tinha na Baixada da Habitasa, como a alagação e as casas de péssima qualidade, não tenho mais. Aqui é só alegria. Essas praças são uma reivindicação dos nossos moradores aqui, e é uma felicidade que isso vá trazer melhorias na nossa qualidade de vida”.

A secretária de Estado de Habitação, Janaina Guedes, aproveita para ressaltar que o trabalho na Cidade do Povo é contínuo.

“São mais de 12 mil pessoas que já moram aqui, formando esse sentimento de comunidade. Temos essa parceria, com a Secretaria de Obras construindo e a Secretaria de Habitação acolhendo. Pesquisamos o que as pessoas aqui precisam para viver melhor e nos esforçamos para contemplar essas necessidades”, afirmou.