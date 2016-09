Candidatos a prefeito de Rio Branco arrecadam juntos R$ 350 mil em doações

Faltando menos de uma semana para a eleição, o levantamento de arrecadação de verba para a campanha eleitoral mostra que os quatro candidatos á prefeitura de Rio Branco, arrecadaram pouco mais de R$ 358 mil em doações.

Os cofres da campanha dos candidatos não receberam tantos recursos como ocorria em eleições passadas, um reflexo da crise e da rigidez imposta pela TSE referente as doações de campanha.

Na capital do Acre, Eliane Sinhasique, do PMDB, foi a candidata que mas recebeu doação. No total foram depositados em sua conta de campanha R$ 184.500 mil, porém ela mesma fez uma doação de R$ 28.500. A outra doação recebida por ela foi do seu partido.

Marcus Alexandre, do PT, recebeu menos recursos, porém de vários doadores. No levantamento do TRE/AC, aparecem como doadores secretários municipais, empresários e ocupantes de cargos comissionados na prefeitura. O petista recebeu R 138.200 de doação.

Com o menor tempo de TV para fazer sua campanha, Carlos Gomes, do REDE Sustentabilidade teve disponível até ontem, R$ 26.300, doados pela direção nacional do seu partido.

O candidato que recebeu a menor cota dos doares foi Raimundo Vaz, do PR que viu depositados em sua conta de campanha R 12.150,00.