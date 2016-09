Greve dos bancários completou 21 dias nesta segunda

A greve nacional dos bancários chegou ao 21º dia nesta segunda-feira (26) e, segundo o Sindicato dos Bancários do Estado do Acre, 48 agências estão com as atividades paralisadas.

Durante a greve, apenas nove, das 57 agências, estão funcionando no estado. Até esta segunda, as reivindicações da categoria não foram atendidas e a greve segue sem previsão de encerramento. O movimento teve início no último dia 6.

Das nove agências que continuam atendendo a população, duas são na capital acreana, Rio Branco, sendo uma do Bradesco e outra do Banco do Brasil. As outras sete são dos municípios do interior do estado. De acordo com presidente do sindicato, Edmar Batistela, quase 600 bancários estão de braços cruzados no Acre.

Segundo o sindicato, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) não apresentou, até o momento, nova proposta para os bancários, que rejeitaram o reajuste salarial de 7% e abono de R$ 3,3 mil, e, por isso, decidiram manter a greve.

Os bancários reivindicam também a reposição da inflação de 9,57% e mais 5% de aumento real, valorização do piso salarial, no valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$ 3.940,24), participação nos lucros, combate à meta abusiva, ao assédio moral e sexual, fim da terceirização, segurança e melhores condições de trabalho, 14º e resultados de R$ 8.297,61, entre outras demandas.