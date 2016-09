Corpo de Bombeiros orienta produtores rurais sobre queimada controlada

Com o objetivo de reduzir o número de focos de calor e também orientar a forma correta de queima controlada nos meses de agosto e setembro, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre ministrou palestras de capacitação em incêndios florestais para produtores rurais na Regional do Juruá.

Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul foram os contemplados com o treinamento, por serem os mais atingidos na região. Mais de 500 produtores rurais e alguns pecuaristas receberam as orientações.

Na oportunidade, foi estabelecida uma parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), que realizou a mobilização dentro dos projetos de assentamentos para a aplicação de procedimentos de segurança nas propriedades rurais.

“São de essencial importância as orientações que passamos, pois, a partir do conhecimento, eles ficam conscientes quanto aos perigos, às proibições e ao uso controlado do fogo”, destacou o capitão do Corpo de Bombeiros Rômulo Barros.

Produtores dos ramais Havaí e São Domingos, em Mâncio Lima, 13 de Maio e São Paulo, em Rodrigues Alves, e o Projeto Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, estão entre os beneficiados pela capacitação.