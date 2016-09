Tião Viana recebe presidente do Paraguai, Horácio Cartes

Em uma escala para realizar procedimentos técnicos na aeronave oficial de governo, o presidente da República do Paraguai, Horácio Cartes, foi recebido pelo governador Tião Viana no aeroporto de Rio Branco, na manhã desta segunda-feira, 26.

Acompanhado por assessores e diplomatas, Cartes pôde conhecer um pouco dos projetos que o Acre desenvolve nas áreas de indústria, produção e sustentabilidade, a partir de uma apresentação feita por Tião Viana.

O presidente estava a caminho da Colômbia, para participar da celebração de um acordo de paz que envolve a participação de outros 15 países da América Latina.

O embaixador do Paraguai no Brasil, Manuel Cácere, e o primeiro-secretário, Rodrigo Velázquez, estiveram à frente da agenda e permanecem no estado.

Na ocasião, Tião Viana realizou uma apresentação do projeto de piscicultura executado no Complexo Industrial Peixes da Amazônia e falou sobre a importância comercial e econômica da estrutura para o estado.

“Este modelo de desenvolvimento industrial consolida uma piscicultura fortalecida e de referência para o país, além de ser estrategicamente viável para a exportação, uma vez que possui um mercado que reúne 136 milhões de consumidores na América Andina”, explicou.

Outros projetos, como a indústria de suínos de Brasileia, o projeto habitacional Cidade do Povo, a escola de música e o programa Quero Ler – para a erradicação do analfabetismo – também foram destaques.

Horácio mencionou a economia forte do Paraguai na exportação de carne bovina e demostrou interesse de conhecer melhor o projeto de piscicultura, para troca de experiências. Tião Viana falou, ainda, sobre o projeto de manejo sustentável e a exportação madeireira.

Impressões do governo paraguaio

O presidente Cartes parabenizou as ações, projetos e conquistas do governo do Acre. Segundo ele, é possível que, futuramente, o governo paraguaio envie equipes para conhecer em detalhes os projetos do Acre, que poderão servir de referência e inspiração para o país.

“Aprendemos muito com o governo do Acre. Parabenizamos tudo o que estão fazendo aqui, como os programas voltados para a educação, a economia e a habitação, os quais garantem dignidade às pessoas. São projetos de referência para qualquer país”, opinou Cartes.