Candidato é agredido durante comício em Cruzeiro do Sul

O candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB) sofreu um corte na testa ao ser agredido durante um comício no Bairro Miritizal, na noite deste domingo (25). Um suporte em madeira de uma bandeirinha usada para ser agitada por militantes teria sido atirado em direção ao candidato em cima do palanque. Cordeiro usou uma toalha para estancar o sangramento e permaneceu até o fim do evento.

A Polícia Militar informou através de sua assessoria que não foi registrado nenhuma ocorrência dessa natureza. Um integrante da segurança do candidato não acredita que a agressão tenha partido de adversários políticos, mas provavelmente de um vândalo que tenha apanhado uma bandeirinha durante o comício. Os seguranças não conseguiram identificar o suspeito.

O candidato Ilderlei Cordeiro confirmou a agressão na manhã desta segunda-feira. “Eu senti o impacto e fiquei meio sem saber o que estava acontecendo, por sorte não atingiu meu olho, mas continuei e vamos a luta”, comentou.