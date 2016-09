Começam inscrições para leilão público de veículos apreendidos

O leilão público de veículos apreendidos de Cruzeiro do Sul realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), que será realizado dia 4 de outubro, abre inscrições para interessados nesta segunda-feira, 26, e segue até 30.

O leilão será realizado no município, a partir das 9 horas, nas dependências do Teatro dos Náuas, localizado na Rua Purus, 479, bairro João Alves.

De acordo com a presidente da comissão permanente de leilões, Ana Taís Mello, os interessados em participar do certame devem realizar o cadastramento no site da Leiloeira Oficial.

“É importante destacar que o cadastro no site é a primeira etapa da inscrição. Depois é necessário realizar a visitação dos veículos que irão a leilão, para que a inscrição seja efetivada. Durante a visita, o participante não pode manusear os veículos, é apenas uma inspeção visual”, esclarece Ana Taís.

Os lotes estarão expostos para visitação no mesmo período da inscrição, de 26 a 30, no pátio da 1ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), na Estrada AC-405, Km 1, bairro Miritizal (ao lado da Farinhada Clube), no horário de 8 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

Ao todo, estão disponíveis 143 veículos em estado conservado aptos a circulação e um sete lotes de sucata.

Os bens serão vendidos à vista, no estado de conservação em que se encontram a quem oferecer o maior lance. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode participar.

O edital pode ser acessado no site do Detran.