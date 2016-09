Vice-governadora visita centro de turismo e lazer do Sesc em Cruzeiro do Sul

O Centro de Turismo e Lazer que o Serviço Social do Comércio (Sesc) está construindo em Cruzeiro do Sul não é apenas o maior do estado, mas se constitui num dos mais significativos investimentos que o Sesc nacional está fazendo na Amazônia, garantiu o presidente do Conselho Regional do Sistema Sesc/Senac/Fecomércio, Leandro Domingos Teixeira Pinto.

“Eu não conheço nenhuma unidade na Amazônia que tenha a qualidade deste nosso centro”, disse. Na última sexta-feira, 23, ele ciceroneou a vice-governadora Nazareth Araújo, acompanhada da secretária de Turismo, Rachel Moreira e da secretária de Administração, Sawana Carvalho, em visita às instalações da obra que que já está 90% concluída.

Nazareth Araújo elogiou a beleza do lugar, a grandiosidade do investimento de mais de R$ 55 milhões, que vai favorecer a formação de pessoas, a capacidade de hospedagem, com o fomento ao turismo, além de oferecer lazer e esportes.

“O governador Tião Viana fala sempre que temos que tirar da nossa natureza e da nossa vocação aquilo que a gente tem de melhor para proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Esta parceria é o formato de governança que temos”, disse.

São 55 mil metros quadrados de construção e urbanização, além de áreas de preservação permanente (APP). A unidade dispõe de bloco de saúde com academia e lanchonete, bloco administrativo, bloco específico de lanchonete para atendimento da unidade, um palco, com vestiário e camarim, ginásio poliesportivo, campo de futebol com grama sintética, e parque aquático, com piscina semi-olímpica, infantil e biribol.

Além disso, o empreendimento dispõe de guarita e solarium, espécies de guarda-sóis à beira da piscina. O hotel possui, ainda, uma barragem artificial. A previsão é inaugurar o centro no início do verão do ano que vem, segundo o presidente da Fecomércio.

Prestação de serviços

Leandro Domingos conta que vai haver uma enorme gama de serviços para quem gosta de lazer, de cultura e de uma boa festa. No bloco de saúde serão ofertados exames. A academia de ginástica já está com todos os equipamentos e aguarda a montagem. O centro terá capacidade para atender dois mil alunos.

O parque aquático, segundo explicou, propicia que as pessoas, notadamente as de terceira idade, tenham os melhores momentos de suas vidas, inclusive com aulas de hidroginástica.

O lago em frente ao hotel, com dez mil metros quadrados, servirá para a prática de esportes náuticos. Também haverá esportes radicais, como a tirolesa. Um mirante no meio da mata vai possibilitar uma visão privilegiada da área de preservação permanente.

“Queremos fomentar o turismo social, de forma que pessoas de outros estados e de outros municípios venham conhecer Cruzeiro do Sul. Elas poderão ficar dois ou três dias aqui dentro e não irão se entediar”, garantiu.