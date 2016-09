Detran encerra Semana Nacional de Trânsito no Centro de Rio Branco

Os domingos na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco, costumam ser bastante divertidos. O espaço tradicionalmente reúne famílias para momentos de descontração e lazer.

No último domingo, 25, não foi diferente. A equipe de educação do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) aproveitou a movimentação e deixou a tarde ainda mais divertida para quem passou pelo espaço, realizando uma série de atividades.

De forma lúdica e divertida, os educadores ensinaram sobre trânsito por meio de peças teatrais, jogos de minicidade, em que as crianças podem ter a noção de como circular nas vias, jogos de percurso, para ensinar comportamentos seguros no trânsito, além do jogo da memória com as placas de sinalização.

Durante a ação, o ambientalista Miguel Scarcello passeava pela praça com o filho Nicolas. Eles aproveitaram o momento para aprender brincando.

“É uma ótima oportunidade para essas crianças entenderem desde a infância que no trânsito émsão necessários respeito e atenção. Temos um trânsito muito intenso, e é preciso preparar o futuro motorista desde já”, ressaltou Scarcello.

Depois de brincar com o jogo de percurso, Nicolas, que como todo menino sonha em ser um excelente motorista, explicou o que havia aprendido. “Não devemos buzinar na frente de hospitais e escolas e só dirigir se tiver carteira de habilitação.”

A atividade marcou o encerramento da Semana Nacional de Trânsito (SNT) no Acre, que este ano atingiu mais de 17 mil pessoas, com ações voltadas para o tema “Eu Sou + 1 por um Trânsito + Seguro”, com a intenção de mostrar que todos são responsáveis por proteger vidas no trânsito.

“A SNT acabou, mas a missão de transformar o trânsito para melhor continua sendo de todos. Devemos repensar nossas atitudes todos os dias, respeitar as normas de circulação e conduta, as leis, ser gentil e ter atenção redobrada. Tudo para proteger a vida”, ressaltou Geny Polanco, coordenadora da educação de trânsito do Detran.