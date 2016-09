Professores da Ufac podem entrar em greve

Os professores da Universidade Federal do Acre (Ufac) participam de uma assembleia geral na quinta-feira (29/09) para decidir se entram em greve. A mobilização articulada pela Associação de Professores da Ufac (Adufac) segue um indicativo do Andes (Sindicato Nacional) de participar de uma paralisação geral de todos os servidores públicos.

A diretora da Adufac, a professora Raquel Ishii, explicou que o objetivo é protestar contra matérias que tramitam no Congresso Nacional e que resultam na redução dos investimentos em educação, no congelamento dos salários, do congelamento das contratações por meio de concurso público e contra o projeto de lei que defende a fiscalização das aulas para que o professor não debata posições políticas dentro de sala de aula.

“É um indicativo do Andes para que a categoria possa apreciar a proposta de greve contra a PEC 241, que congela os gastos públicos por 20 anos; contra a PLC 257 que congela salários e não permite a abertura de concurso público; contra a alteração do regime previdenciário que coloca como limite mínimo de 65 anos para a aposentadoria de homens e de mulheres; e o PL da Escola sem partido”, detalhou a professora-sindicalista.

Raquel Ishii explicou que os professores que deverão decidir se a greve será realizada por tempo indeterminado ou não, além de delimitar o tempo de duração.

“Eles decidirão se farão ou não greve, e se será por tempo indeterminado ou não. A assembleia que decide”, confirmou a representante da Adufac.

A sindicalista explicou que a Adufac encaminhou a proposta de deliberação em decorrência das mudanças que representarão alterações significativas na educação.

“Geralmente, nossas greves são motivadas por negociações salariais, mas, como essas matérias que tramitam no Congresso podem prejudicar a educação, encaminhamos para que a categoria possa deliberar”, finalizou a professora.