Tribunal convoca estagiários de nível superior para Comarca de Acrelândia

Aprovados têm prazo de cinco dias úteis contados a partir da divulgação do edital para se apresentar no Fórum João Oliveira de Paiva, das 8h às 12h e das 15h às 17h.

O Tribunal de Justiça do Acre divulgou na edição nº 5.731 do Diário da Justiça Eletrônico (fl. 78), desta segunda-feira (26) o edital nº 04/2016, convocando três acadêmicos aprovados no processo seletivo para estudantes de nível superior para atuar na Comarca de Acrelândia. A convocação é assinada pela desembargadora-presidente Cezarinete Angelim.

Os aprovados devem comparecer no prazo de cinco dias úteis, contados a partir da divulgação do edital de convocação, munidos da documentação especificada, no Fórum juiz de Direito João Oliveira de Paiva, situado na Avenida Governador Edmundo Pinto, nº 581, Município de Acrelândia, ou na Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (Gedep), localizada na Rua Tribunal de Justiça – Centro Administrativo – Rodovia BR-364, Km 2 – Via Verde, em Rio Branco-AC, das 8h às 12h e das 15h às 17h. O não comparecimento nas datas estabelecidas implica na perda da vaga.

Candidatos convocados

1º Jean Barroso de Souza

2º Pedro Araújo Tapajós Macedo

3º Sandro Luiz Gomes

O estágio tem duração de um ano, podendo ser estendido por mais um, ou até que o estagiário conclua seu curso superior. A jornada de trabalho é de quatro horas diárias. O Poder Judiciário disponibiliza aos estagiários uma bolsa-auxílio correspondente ao valor de um salário mínimo vigente.

Vale lembrar que, de acordo com o item 1.5 do edital de abertura do certame, “não serão aceitas inscrições de candidatos que estejam cursando o último ano da faculdade e não possam cumprir, no ato da convocação, um ano de estágio, bem como daqueles que estejam cursando apenas matérias isoladas”.

Documentação exigida

CPF e RG (originais) Declaração ou Atestado de Frequência da Instituição de Ensino Superior (atualizada) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, disponibilizada no site www. tjac.jus.br Comprovante de residência que tenha o CEP da rua (original) 1 (uma) foto 3X4 Número da conta e agência bancária (se tiver) Aos portadores de necessidades especiais será necessária a apresentação do atestado médico Declaração Pessoal de que NÃO POSSUI OUTRO VÍNCULO DE ESTÁGIO e que dispõe de horário compatível com o expediente forense.

* Os documentos originais serão digitalizados e devolvidos ao candidat