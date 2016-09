Greve dos bancários terá nova negociação

O Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) voltam a negociar na terça-feira (27), com o objetivo de por fim a greve da categoria que já dura 22 dias.

Os bancários reivindicam a reposição da inflação de 9,57% e mais 5% de aumento real, valorização do piso salarial, no valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$ 3.940,24), participação nos lucros, combate à meta abusiva, ao assédio moral e sexual, fim da terceirização, segurança e melhores condições de trabalho, 14º e resultados de R$ 8.297,61, entre outras demandas.