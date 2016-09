Polícia prende em flagrante homem acusado de estupro

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), prendeu na noite do último domingo (25), em flagrante, na Via Verde, Rodewald Gomes de Lima, 19. A apresentação foi feita na manhã desta terça-feira (27), na Delegacia de Proteção a Mulher (DEAM), localizada na Via Chico Mendes, bairro Triangulo.

Na delegacia, a autoridade policial contabilizou seis boletins de ocorrência registrados contra Rodewald e duas vítimas fizeram o reconhecimento do autor dos estupros. Após a prisão do acusado, uma outra vítima buscou a delegacia e confirmou ser ele o autor. Ao todo, três vítimas de abuso sexual além dos boletins de ocorrência.

A prisão em flagrante do investigado ocorreu na Via Verde, nas proximidades de terceira ponte, onde o investigado mantinha uma residência para abusar de suas vitimas. O local, que já estava sendo monitorado pela polícia também, foi reconhecido pelas vitimas do tarado.

No momento da prisão a policia encontrou a menor M. M. F. dos S. sendo abusada pelo estuprador que além de cometer o crime subtraia de suas vitimas pertences como celulares e dinheiro.

“A investigação já vinha acompanhando esse caso e na noite de domingo ele foi flagranteado abusando de uma menor. Ele já passou pela audiência de custodia e o judiciário optou pela manutenção da prisão expedindo inclusive o mandado de prisão contra o mesmo. O trabalho conjunto das instituições demonstra à integração das forças de segurança no combate a criminalidade”, destacou delegado Francisco Canindé.