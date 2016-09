José Aldo manda recado a McGregor: ‘Vou te ver de novo’

Desde que foi nocauteado por Conor McGregor com 13 segundos de luta, José Aldo passou a adotar a estratégia de dizer que o atual campeão dos penas estaria fugindo de uma revanche.

Nesta terça-feira (27), após o anúncio daluta do irlandês contra Eddie Alvarez, o manauara voltou à carga no mesmo tom. “As coisas são como são, mas não se engane. Eu VOU te ver novamente. Não importa o peso ou o cinturão”, ele escreveu no Twitter.

Mais cedo, foi a vez de a esposa de Aldo se manifestar dizendo que o irlandês estariafugindo de seu marido.

McGregor e Alvarez lutarão pelo título dos leves no UFC 205, dia 12 de novembro, na estreia da organização em Nova York.