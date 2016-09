Mundo SENAI 2016 será realizado em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Neste ano, o SENAI/AC realizará o Mundo SENAI, nos dias 28 e 29 de setembro, nas unidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A Escola SENAI Cel. Auton Furtado e o Instituto SENAI de Tecnologia, na capital, estarão de portas abertas esperando a comunidade para apresentar oportunidades e caminhos que oferecem a melhor formação profissional, no dia 28 e, no dia seguinte, será a vez da Unidade Integrada do Sistema FIEAC no Juruá abrir suas portas para a população cruzeirense e das adjacências.

O evento é gratuito e acontece nos turnos da manhã e tarde. A atividade, que ocorre anualmente, visa apresentar a atuação do SENAI nas áreas de educação profissional, inovação e serviços técnicos e tecnológicos voltados para a indústria, além de realizar visitas a laboratórios.

O SENAI é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. Atualmente, essa rede funciona com 518 unidades fixas e 504 unidades móveis em 2,7 mil municípios brasileiros. Em 2015, a instituição ficou em primeiro lugar na olimpíada mundial de profissões técnicas, a WorldSkills, o que comprova seu nível de excelência.

No Acre, o SENAI possui três unidades fixas – Escola SENAI Cel. Auton Furtado, no bairro Cadeia Velha; Instituto SENAI de Tecnologia da Madeira e do Mobiliário, no Distrito Industrial; e Unidade Integrada do Sistema FIEAC no Juruá, em Cruzeiro do Sul – e cinco móveis: automotiva; panificação & confeitaria; madeira & mobiliário; construção civil; e eletroeletrônica.