ANTT realiza chamamento público para transporte semiurbano entre AC e AM

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) abre o Chamamento Público nº 3/2016, nesta segunda-feira (26/9), para autorizar empresa a prestar serviço de transporte regular interestadual semiurbano de passageiros operado com ônibus urbano entre as localidades de Cruzeiro do Sul (AC) e Guajará (AM), sob o regime de autorização especial, até finalização do processo licitatório.

O chamamento e seu anexo estarão disponíveis hoje, a partir das 14h, no site da Agência.

Documentos – Toda a documentação para fins de habilitação a esse processo deverá ser endereçada à Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros da ANTT (Supas), mediante protocolo na sede da agência reguladora em Brasília (DF). Os envelopes contendo os documentos deverão ser entregues a partir das 9h do dia 27/9/2016 até as 17h do dia 18/10/2016.