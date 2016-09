No Dia Nacional da Doação de Órgãos, governo celebra mais de 260 transplantes

Em 27 de setembro é celebrado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Para comemorar a expressiva marca de 268 transplantes de órgãos realizados no Acre nos últimos dez anos, o governador Tião Viana recebeu na Casa Civil membros do governo, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), médicos e pacientes que receberam órgãos, para um grande ato em homenagem à vida.

Tião Viana destacou que poucos sabem, mas já são 82 transplantes de rins feitos no Acre, 14 de fígado e 172 de córnea.

“E fora do Acre, já foram mais de 170 transplantes de fígado e centenas de rins, além de transplantes de osso. O Acre é o único estado na Amazônia que ousa enfrentar esse problema, e assume a condição de protetor da vida”, destacou o governador.

A coordenadora da Central de Transplantes de Órgãos, Regiane Ferrari, pontuou a importância do trabalho que o governo realiza e a conscientização das pessoas em doar.

“Fazer transplante no Acre é desafiador. Mas somos o único estado ativo na Região Norte que tem um programa de transplantes que funciona. Agradecemos às equipes e aos familiares. Nada disso seria possível sem a sensibilização das famílias doadoras”, pontuou a coordenadora.

A oftalmologista Natália Moreno é responsável pela realização de transplantes de córnea.

Com os procedimentos iniciados em 2010, já foram realizadas 172 cirurgias.

“Nossa fila de espera para transplante de córnea é relativamente pequena, porque estamos atuando fortemente. O maior desafio é encontrar doadores, por isso reforçamos a importância de fortalecer essas campanhas de doação”, frisou a médica.

O secretário de Saúde, Gemil de Abreu Júnior, contou que pessoas de outros estados estão vindo para o Acre fazer o transplante. “É o trabalho do governo, para que as pessoas tenham cada vez mais oportunidades, e a gente incentiva que todos abracem essa luta com a gente e sejam doadores de órgãos”, incentivou.

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público Estadual (MPAC), Osvaldo D’Albuquerque, comentou sobre a política de governo séria que incentiva esse tipo de ação, e garantiu total apoio da instituição.

“O MPAC está se engajando nessa campanha da doação. Temos partilhado as campanhas em defesa da vida, da saúde. Vamos nos engajar promovendo a campanha da doação de órgãos e incentivando-as. Assumimos esse compromisso com a vida”, enfatizou.

Doação: um ato que salva vidas

Antônio Jorge Amorim conta que quando recebeu a notícia de que o filho, Quemuel Azevedo, 21 anos, não resistira ao traumatismo craniano que sofrera numa queda de bicicleta, foi difícil tomar a decisão de doar seus órgãos. Segundo o pai, mesmo que não seja tarefa fácil, é gratificante saber que essa ação pode transformar a vida de outras pessoas.

“O hospital propôs a doação, e nós aceitamos porque acreditamos nessa política de trabalho, que é dar qualidade de vida e uma nova chance para as pessoas. Hoje faz um mês que ele se foi, mas eu sei que aqui ficaram pessoas que estão felizes com uma nova chance. Então eu incentivo a doação. Se você puder, transforme a vida das pessoas que necessitam”, conclamou.

Para o aposentando Francisco Marques, que há dois anos realizou um transplante de fígado, o procedimento o fez nascer de novo e mostra que o Acre realmente vive um novo momento na saúde pública.

“Agradeço ao governador Tião Viana, por manter essa equipe médica aqui no estado e nos conceder uma nova oportunidade de vida, desde o tratamento, o acompanhamento médico, até a realização do transplante” disse.

Já Vanderli Ferreira é paciente transplantado de rins. Ele destacou a importância do trabalho que a Associação dos Transplantados desenvolve e todo o amparo que recebe da Central de Transplantes.

“A associação tem um papel muito importante. Eu fiz transplante em 2010, e é inegável o quanto a saúde avançou. Hoje somos 28 transplantados na associação. Antes a doação era um tabu no Acre, e é bom saber que isso está sendo quebrado”, concluiu o paciente.