4º Batalhão de Infantaria de Selva realizou Ação Cívico Social em Plácido de Castro

No dia 26 de setembro, o Comando de Fronteira Acre/ 4º Batalhão de Infantaria de Selva realizou ACISO na Cidade de Plácido de Castro-AC, no Centro de Florestania do INCRA, na comunidade do Biroque, ramal do Trinfo. A Ação Cívico Social tem como objetivo estreitar os laços de amizade e cooperação com a sociedade e Prefeitura Municipal. Na oportunidade foram realizados 115 atendimentos médicos, 54 atendimentos odontológicos, 12 orientações jurídicas, 15 orientações nutricionais e 13 exames preventivos femininos. Além dos atendimentos citados ocorreu distribuição de medicamentos após consulta, cortes de cabelo, apresentação da Banda de Música do Batalhão, recreação para crianças e exposição de material militar.