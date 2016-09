Sesp assina termo com a PRF para operar com rádio digital

Nesta terça-feira, 27, foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal (PRF) que vai possibilitar a junção das webs de comunicação, via rádio digital, entre o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), a PRF e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na segunda quinzena de outubro, a Sesp vai implantar em Rio Branco um rádio de tecnologia criptografada para os diálogos entre as polícias, permitindo agregar transferência de dados como comunicação visual, mensagens e localização do policial e da viatura.

“Isso é importante, porque também estaremos ajudando a salvar vidas. A partir da segunda quinzena de outubro iremos operar com uma ferramenta de alta precisão no âmbito da comunicação digital. Assim, a segurança fortalece os serviços policiais e, por consequência, do Samu”, destacou Emylson Farias.

O objetivo é aperfeiçoar e modernizar a comunicação entre os órgãos que compõem o Sisp.

São mais de mais de R$ 3 milhões de investimentos do governo, em parceria com o programa da Estratégia Nacional de Segurança nas Fronteiras (Enafron).

“Estamos juntando forças. Tanto a Polícia Rodoviária como a Segurança Pública tinham um plano na área. Esse acordo de cooperação vai resolver de uma vez por todas a problemática da comunicação do Estado/polícia, diminuindo o tempo resposta nas ocorrências”, afirmou o superintendente regional da PRF/AC, Nélis Newton.