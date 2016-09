Coluna Bom Dia

Desespero

O desespero faz coisa. A candidata Eliane Sinhasique agora passou a divulgar que o governo vai usar o dinheiro depositado para Telexfree para comprar a eleição domingo. Como se precisasse disso em uma eleição que até os mais próximos colaboradores de Eliane sabem que está decidida.

Quem agrada

A Frente Popular respondeu duramente, pondo os pingos nos iis. Disse que nenhum tostão de depósito judicial foi sacado, que esses recursos seriam apenas uma reserva futura e que a decisão do governo segue o que outros governos, inclusive do PMBD em outros estados, fizeram. Um ligeiro cala a boca.

Preocupação

Não dá para entender essa vinculação do PMDB com a Telexfree, além de estar comprovado que um de seus candidatos a vereador é advogado contratado e, por isso, recebe dinheiro da empresa. Por que defender fraudadores, bandidos, estelionatários? O dinheiro da Telexfree no Acre não é para ressarcir os que foram enganados. É para pagar impostos sonegados.

Dinheiro

O dinheiro maior da Telexfree estaria no Rio de janeiro, onde aliás, o governo já usou os recursos para pagar o funcionalismo, depois de decretar o Estado de emergência financeira, e no Espírito Santo, onde é a sede oficial da Telexfree, que, aliás, quer o dinheiro do Acre para usar lá.

Negou

Aliás, o correto desembargador Francisco Djalma negou o pedido de liminar dos advogados da Telexfree. Pronto, a Justiça se manifestou. E aí, vão brigar com a Justiça também?

Autorizado

Engraçado é que o PMDB e a sua candidata deputada não dizem que o uso eventual dos depósitos judiciais é baseado em lei aprovada democraticamente na Assembleia Legislativa. Eliane vai atacar seus colegas deputados?

Fuga

A situação é tão séria na oposição na Capital que na disputa da Câmara Municipal está valendo a lei de Murici: cada um por si. São poucos os candidatos que insistem na ligação de sua candidatura com a da candidata a prefeita. A maioria pede votos só para si.

Debate

Dia 29 acontece o último debate dos candidatos a prefeito, na TV Acre e, na mesma emissora, o IBOPE divulga a última rodada de pesquisa para a eleição de domingo. Será o centro das atenções.

Mordaça

O candidato Carlos Gomes anda divulgando uma propaganda com a mordaça, por ter sido excluído do debate da TV Acre. Há um certo exagero. As regras são nacionais e não visam especificamente o candidato da REDE no Acre. E a emissora é livre para impor as regras que quiser.

Baixaria

Ontem as redes sociais sofreram ataques de baixaria explícita, tanto na campanha majoritária como proporcional. A tendência é que esses ataques se voltem contra seus autores. Nessa altura da campanha, é pouco provável que se mude votos dessa forma.

Abstenção

Alguns analistas políticos estimam que a abstenção na Capital possa ultrapassar os 30%. A Justiça Eleitoral trabalha com números semelhantes ao do pleito de 2014, em torno de 22%.

Razão

Algumas razões para o aumento da abstenção seriam a definição prematura do resultado, que desmobiliza partidários de ambos os lados de comparecer às urnas e as regras eleitorais, que limitam as ações dos candidatos proporcionais no transporte legal ou irregular de eleitores.

Fiscalização

Seja como for, a Justiça Eleitoral está de olho na fiscalização de crimes e infrações nos dias da campanha. Especialmente o fornecimento de gasolina e o transporte irregular de eleitores estão na mira. O curral eleitoral será combatido.

Interior

No interior, os juízes eleitorais estão mapeando de onde podem vir problemas. Em Tarauacá, os postos de gasolina terão que anotar as placas dos veículos abastecidos na véspera e no dia da eleição. Tudo em nome da lisura do pleito.

Arrendou

Corre nos meios políticos uma história impressionante. Uma candidata a prefeita do interior teria arrendado sua fazenda, que valeria mais de R$ 5 milhões, por módicos R$ 1 milhão a um empresário local, para usar o dinheiro na reta final da campanha.

Gaveta

Seria um contrato de gaveta, em que ela resgataria depois a fazenda, com juros, mas dando a propriedade como garantia. Dizem que o mais provável é que ela fique sem o cargo, sem a vitória e sem a fazenda.

Pobre

Agora, candidatos e caciques do PMDB reconhecem que a campanha tem sido fraca, que as inserções e programas de TV foram mal feitos, que a candidatura não empolgou por causa do marketing. Meio tarde.

Miséria

O comércio de Cobija demitiu nos últimos dias mais de 500 trabalhadores. A situação financeira do outro lado da fronteira é grave e a explicação está deste lado: o consumidor brasileiro sumiu. As lojas estão às moscas, pois os brasileiros não se aventuram mais às compras na zona franca.

Trica

Essa troca comercial importante para os dois lados da fronteira está prejudicando os comerciantes também de Brasileia e Epitaciolândia, onde muitos bolivianos faziam as compras de supermercado e outros gêneros. Ruim lá, ruim aqui.

Gasolina

E foi descoberto em Epitaciolândia um depósito clandestino de gasolina que teria sido importada ilegalmente da Bolívia para ser vendida mais cara na região ou usada em esquemas eleitorais.

Acidente

Ainda falando dos vizinhos bolivianos, a ex-prefeita (alcaidessa) de Cobija, Ana Lúcia Reis, escapou da morte, mas teve muitos ferimentos em um acidente automobilístico.

Rally

A ex-prefeita participava de um rally automobilístico entre Cobija e Porto Rico, quando seu carro se desgovernou e capotou várias vezes, pegando fogo. Ela já se recupera, mas o acidente foi grave.

No Alto Acre

O governador Tião Viana está percorrendo o Alto Acre em ações administrativas e no apoio a seus candidatos. Está otimista com vários municípios. Depois, o governador segue para a região do Envira.

Desmatamento

Muita gente não leva em conta nessa época de política, mas a notícia de que o Acre foi um dos estados que manteve a redução do desmatamento na Amazônia deve ser comemorado. Essa redução foi possível graças ao serviço permanente de monitoramento feito pelo Governo do Estado.

Lá e cá

Enquanto na Amazônia o aumento do desmate foi da ordem de 24%, Acre, Amapá Roraima e Maranhão mostraram redução. Antes assim, embora as queimadas em outras regiões tenham atingido o restado com força.

Prisão

Desde ontem, ninguém pode ser preso a não ser em flagrante delito até as eleições. Tal como a lei seca, essa é uma medida que precisa ser repensada. Os bandidos se aproveitam dessa brecha na lei.

Lava jato

E, afinal, a Lava-Jato já fez o estrago político e pirotécnico das prisões seletivas, antes da entrada do período de proibição.

Pirotecnia

A cada dia, a Operação G-7 mostra-se um grande equívoco, com os processos e inquéritos comprovando a inocência dos acusados, que tiveram seu nome jogado indevidamente na lama. Está certo o deputado Daniel Zen de abordar o assunto.

Justiça

A Eletroacre está sendo acionada na Justiça e nos órgãos de defesa do consumidor por possíveis cobranças abusivas que se deram a partir da instalação de novos medidores nas residências. A gritaria é grande.

Rondônia

O tucano Hildon Chaves, candidato a prefeito na capital de Rondônia, destacou, durante debate com os demais concorrentes, que “Porto Velho perde feio para a vizinha capital do Acre, Rio Branco em praticamente todos os indicadores de qualidade de vida e de infraestrutura”.

Contrário

Hildon, segundo analistas, vem contrapondo o discurso de Mauro Nazif, atual prefeito, e de Roberto Sobrinho, que já foi prefeito. Segundo HIldon, os dois evitam mostrar a dura realidade de Porto Velho: abandonada, cheia de mendigos e moradores de rua, suja e sem infraestrutura. “Ao contrário de Rio Branco”.

Tucano

E olha que é um tucano elogiando um prefeito do PT. Se o Rocha sabe disso vai lá bater boca com o correligionário.

Negras

Diagnóstico a partir dos dados do TSE mostra que o Acre é o segundo Estado com maior número de candidatas negras, perdendo em muito pouco para o Amapá: o primeiro colocado tem 25,2% de candidatas negras e o Acre, 25%. O Pará vem em seguida, com 24,9%.