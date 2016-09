Campanha na TV termina amanhã com debate e nova pesquisa do IBOPE

O último dia da campanha eleitoral será marcado por dois eventos importantes, ambos ligados à TV Acre e Rede Amazônica de Rádio e TV. Primeiro, uma nova rodada de pesquisa do IBOPE deve ser divulgada, com os números finais dos candidatos a prefeito da capital. Depois, acontece o debate entre os três principais postulantes ao cargo.

As duas pesquisas anteriores do IBOPE divulgadas pela emissora mostraram que a eleição na capital terminaria ainda no primeiro turno. A primeira, em 29 de agosto apontou Marcus Alexandre, da Frente Popular, com 57% das intenções de voto contra Eliane Sinhasique, do PMDB, com 28%. Nessa pesquisa, Raimundo Vaz, do PR, marcou 4% e Carlos Gomes, da Rede, 1%.

Já a segunda pesquisa, divulgada em 16 de setembro, mostra avanço de Marcus Alexandre, com 62% e ligeiro recuo de Eliane Sinhasique, que alcançou 27%. Nesse cenário, Raimundo Vaz, do PR, caiu para 3% e Carlos Gomes, da Rede, marcou 2%. O levantamento também sinalizou vitória de Marcus Alexandre no primeiro turno.

É grande a expectativa tanto para a terceira e última pesquisa como para o debate, especialmente depois do encontro cos candidatos na TV Gazeta, que foi considerado morno e desinteressante. Será a última oportunidade de buscar votos pela TV.