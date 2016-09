Uma receita infalível para acabar com ronco

Considerado um verdadeiro inimigo de vários casais, e até mesmo causador de divórcios, o ronco incomoda muitas pessoas. Fatores como estar acima do peso, ingerir muito álcool, vias respiratórias bloqueadas e/ou desvio de septo favorecem o surgimento desse problema.

Mas você sabia que um suco feito com algumas verduras e frutas pode ajudar a diminuir esse problema? Interessado em aprender a receita deste suco milagroso? É muito simples.

Você vai precisar de 2 maçãs, 2 cenouras, 1/4 de limão siciliano e 1 raiz de gengibre fresca. Bata no liquidificador todos os ingredientes até criar uma espécie de suco. Beba algumas horas antes de ir para a cama.

O suco é eficaz porque a vitamina C do limão ajuda a afinar os fluidos nasais e a limpar as narinas. O gengibre ajuda a aliviar as narinas do excesso de pressão ou dor. Maçãs e cenouras não ajudam apenas a limpar o nariz, elas também contribuem para uma boa noite de sono.