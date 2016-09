Preços do feijão devem recuar ainda mais em novembro

Impulsionado pelo aumento da produção e pela esperada redução de consumo no mês de dezembro, os preços do feijão devem recuar ainda mais, dando um respiro à inflação.

A expectativa é que o feijão lote prateleiras a partir de meados de novembro, de acordo com a Folha de S. Paulo. Isso porque as áreas de plantio foram aumentadas com a elevação dos preços e o consumo tende a cair no final do ano.

O consumidor, que chegou a pagar R$ 20 pelo quilo de feijão, paga atualmente de R$ 9 a R$ 12.

O especialista Vlamir Brandalizze, da Brandalizze Consulting, de Curitiba, afirma, porém, que as condições climáticas ainda preocupam. Frio ou calor intensos podem prejudicar as plantações.