José Aldo pede demissão do UFC e cogita aposentadoria

José Aldo “cansou”. O amazonense que é um dos maiores lutadores brasileiros da história do UFC pediu demissão da organização por se ver cada vez mais distante de ter a oportunidade de encarar o algoz irlandês Conor McGregor em uma revanche.

“Só quero que eles cancelem o contrato. Vão falar que podem me oferecer milhões, e aí eu mudaria de ideia. Podem ficar com esses milhões. Não sou puta para querer dinheiro… Quero seguir a minha vida. Não quero nem lutar MMA, quero fazer carreira em outro esporte, que sempre foi meu sonho”, desabafou Aldo, de acordo com o site do jornal O Globo.

O presidente do UFC, Dana White, escalou McGregor para enfrentar o campeão dos leves, Eddie Alvarez, e acabou irritando Aldo.

“Conor já tinha dito antes que não entregaria o cinturão de jeito nenhum e que ninguém o tiraria dele. Depois disso tudo, vejo que não posso confiar em nenhuma palavra do presidente Dana White e que quem está no comando do evento agora é o Conor McGregor. Como não estou aqui para ser empregado do McGregor, hoje eu peço que cancelem o meu contrato com o UFC. Quando me propuseram a luta contra o Frankie Edgar, o Dana disse que o vencedor dessa luta seria o desafiante do McGregor ou teria o título linear, porque se ele não voltasse para divisão dos penas após a revanche com o Nate Diaz perderia o cinturão. Depois de tantas vezes sendo enganado, não me sinto mais motivado a lutar no UFC”, justificou o brasileiro.

José Aldo é campeão interino dos penas. Dana o prometeu uma luta contra McGregor para definir quem seria o dono do cinturão linear, ao contrário, este ficaria nas mãos do brasileiro.