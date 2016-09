Policia Civil identifica e prende assaltante no Rui Lino

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DECORE), identificou e prendeu na tarde da última segunda-feira, 26, no bairro Rui Lino, Gecelio Paz da Silva, 37, com acusações de autoria de inúmeros delitos cometidos na região do bairro Tucumã.

Dono de uma extensa ficha criminal, Gecelio era investigado pelos crimes de roubo e assalto e já responde por outros delitos como: porte ilegal de arma de fogo, homicídio, roubo majorado, roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, atentado ao pudor, e homicídio doloso.

A prisão do investigado ocorreu no bairro Rui Lino quando o acusado saía de um estabelecimento comercial. Ao receber voz de prisão, Gecelio tentou se evadir do local, mas foi contido pelos agentes e conduzido à delegacia.

“prendemos uma pessoa que vinha cometendo vários delitos na cidade e isso é fruto de um trabalho de investigação que identificou o investigado pela pratica de vários delitos”, observou delegado Sérgio Lopes.