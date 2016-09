Segunda cidade mais populosa do Acre completa 112 anos

O município que teve o nome inspirado na constelação do Cruzeiro do Sul completa nesta quarta-feira 112 anos. A segunda cidade mais populosa do Acre, com 82.075 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), surgiu como capital do departamento do Alto do Juruá.

O coronel Gregório Thaumaturgo de Azevedo foi o primeiro prefeito departamental do Alto Juruá, que inicialmente instalou a sede em um local chamado “Invencível”, na foz do Rio Moa. Porém, por meio do decreto n° 8, de 28 de setembro de 1904, Cruzeiro do Sul foi transferido para o Seringal Centro Brasileiro, na margem esquerda do Rio Juruá.

Um dos mais conhecidos produtos da atividade econômica da região é a farinha de Cruzeiro do Sul, que se fortaleceu ainda mais com a criação da Central de Cooperativas de Produtores de Cruzeiro do Sul.

A Central reúne a Cooperativa Agrícola Mista dos Produtores Rurais de Cruzeiro do Sul (Camprucsul), a Cooperfarinha e a Coopersonhos.

Integração

Com um trabalho que envolveu esforço político e muita logística, o Juruá, região que por mais de cem anos viveu isolada por via terrestre, ganhou perspectivas econômicas e sociais com a consolidação da BR-364 no fim de 2011.

Desde então é possível viajar todos os dias de Rio Branco a Cruzeiro do Sul observando as vantagens que cidades como Feijó, Tarauacá e Mâncio Lima alcançaram.

Atualmente, está ocorrendo um processo licitatório para a recuperação e manutenção da BR-364 entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) já está com as propostas das empresas que estão concorrendo. O processo deve se encerrar em outubro, para que as obras já comecem em novembro.