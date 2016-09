Presidente do Sintac comemora a possibilidade de concessão de registros aos tecnólogos

O presidente do Sindicato dos Tecnólogos do Acre (Sintac) José Veras anunciou que uma parceria com a Uninorte, com o Sindicato dos Engenheiros e com o Conselho Regional de Engenharia (Crea) deverá garantir o registro profissional para os tecnólogos em Gestão Ambiental e em Tecnologia de Redes. A expectativa é que o direito ao exercício da profissão possa ser regularizado até o final de outubro.

Veras explicou que a instituição de ensino está enviando o pedido de registro dos dois cursos ao Crea que deverá organizar o processo para análise do pedido de credenciamento dos tecnólogos formados.

“O curso de Gestão Ambiental existe desde 2008 no Acre, mas até hoje os formados não poderiam pedir o registro como engenheiros devido a uma divergência. A Uninorte seguia a grade curricular do Ministério da Educação e o Conselho Federal de Engenharia exigia uma carga horária superior, mas isso mudou este ano, com a alteração da resolução”, explicou o sindicalista.

Com a mudança, a expectativa é que o conselho aceite os novos profissionais que poderão emitir anotação de responsabilidade técnica (ART) para os trabalhos, sem precisar da assinatura ou supervisão de outro engenheiro.

Veras estimou que mais de 600 tecnólogos podem ser beneficiados, garantindo um mercado de trabalho mais estável, atuando na regularização de manejo e em madeireiras, por exemplo.

O presidente disponibilizou o telefone dele (99223-4377)para ajudar a orientar os colegas interessados em obter o registro.