Divulgado resultado de exame psicotécnico para perito da Polícia Civil

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa (SGA) e a Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPC), divulga as respostas aos pedidos de revisão e o resultado final dos candidatos aptos no exame psicotécnico do concurso para peritos da Polícia Civil.

As respostas aos pedidos de revisão estão disponíveis no site www.funcab.org no link para consulta individual. O resultado final dos candidatos aprovados no exame psicotécnico encontra-se no Diário Oficial do Acre desta quarta-feira, 28, por ordem de cargo, município, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

Para obter mais informações referentes a este concurso público os candidatos devem entrar em contato com a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab), por meio do telefone (68) 3025-0260 ou endereço eletrônico concursos@funcab.org ou no setor de concursos da SGA pelo telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônicoconcursos.sga@ac.gov.br.