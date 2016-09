Presidente da Assembleia Legislativa é recebido no MPAC

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Ney Amorim, esteve na segunda-feira, 26, na sede da Procuradoria Geral de Justiça, ocasião em que reuniu-se com o procurador-geral Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto. Ele estava acompanhado do secretário de Estado de Articulação Institucional, Francisco Nepomuceno.

Ney Amorim explicou a visita tinha como objetivo fortalecer o diálogo institucional entre o Poder Legislativo Estadual e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

“A união entre as instituições é fundamental para que possamos continuar trabalhando pela nossa população. O procurador Oswaldo D’Albuquerque tem feito um bom trabalho, aproximando o Ministério Público das pessoas. Na Aleac, além de abrirmos as portas para receber os movimentos, sindicatos, associações e organizações em geral, também decidimos caminhar cada vez mais próximo do nosso povo. Isso nos fortalece como instituições que estão à serviço da comunidade”, comentou.

O encontro contou, ainda, com a presença do secretário-geral do MPAC, promotor Celso Jerônimo. A crise econômica que afeta os estados foi outro assunto em discussão. Isso porque instituições, como o MP e a Aleac, tiveram que adotar medidas de contenção de gastos.

Ao agradecer pela visita, o procurador-geral ressaltou as parcerias entre as duas instituições e relembrou o apoio recebido na aprovação de matérias de interesse do Ministério Público, assim como na realização de iniciativas importantes, como o programa MP na Comunidade.

“A Assembleia Legislativa tem dispensado uma grande contribuição para o fortalecimento do nosso trabalho em prol da sociedade, e da mesma forma o Ministério Público tem garantido o seu compromisso em cooperar com as ações do Poder Legislativo. O maior beneficiário sempre é o cidadão”, completou.