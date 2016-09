Eletrobras Distribuição Acre divulga Plano de Contingência para as Eleições 2016

O Plano de Contingência da Eletrobras Distribuição Acre para de 2016 tem o objetivo assegurar o fornecimento de energia para os 22 municípios acreanos nos dias 1 e 2 de outubro, desde a votação até o fim da apuração dos votos no estado do Acre.

Desta forma, serão disponibilizadas 37 equipes de plantão, sendo 10 para a capital e as demais em locais estratégicos definidos pelos coordenadores de cada localidade. Após o término da votação, as equipes serão posicionadas nas proximidades dos locais de apuração. Na capital, será mantida uma equipe nas proximidades do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) durante todo o dia.

Entre às 0h do dia 1/10 até às 0h do dia 2/10, o Centro de Operação Integrado (COI), em Rio Branco, terá cinco operadores por turno, além dos operadores de sobreaviso. Serão quatro equipes de manutenção: duas no pátio da Eletrobras Acre, em Rio Branco, uma em Cruzeiro do Sul, (o segundo maior colégio eleitoral do estado) e uma no município de Brasiléia. Além de duas equipes de manutenção em rede energizada disponíveis na capital.

Para maior agilidade no atendimento aos locais de votação e apuração dos votos, a Eletrobras Acre também disponibilizará uma equipe de técnicos durante todo o dia na sede do TRE-AC, em Rio Branco.

Para mais informações, a Central de Atendimento da Eletrobras está disponível durante 24h, pelo número 0800 647 7196, além da Ouvidoria da Distribuidora, por meio do e-mailouvidoria@eletrobrasacre.com.