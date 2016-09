Empresas vencem licitação para BR-364 com preço considerado inviável por concorrentes

O pregão eletrônico realizado pelo DNIT no dia 21 para as obras de recuperação e manutenção da BR-364 apresentou um resultado surpreendente. Duas empresas de Minas Gerais concorreram e venceram os seis lotes previstos, deixando para trás empresas acreanas com farta experiência nas obras da estrada. A obra, inicialmente prevista para custar R$ 300 milhões pode ter, de acordo com as propostas vencedoras, um deságio de até R$ 85 milhões.

Essa defasagem de preço é que preocupa empresários acreanos que temem que as empresas vencedoras, sem experiência no custo da realização de obras na região, possam com esses custos inviabilizar a execução dos serviços. E citam exemplos anteriores, como as firmas Construmil e Canter, que assumiram a responsabilidade e acabaram não executando o serviço e ainda deram calote em fornecedores locais.

As empresas vencedoras dos lotes foram Ápia construtora, no lote 1 e o consórcio entre CCL e LCM para os lotes de dois a seis. As empresas apresentam portfólios de obras na Internet e possuem certificado BPQP – H nível A em edificações, saneamento, obras viárias e obras de arte especiais.

A pedido das empresas sediadas no Acre, o DNIT adiou o anúncio dos vencedores do certame e está fazendo até o início da próxima semana, uma auditagem nos documentos apresentados pelas empresas mais bem colocadas no pregão eletrônico.