TJ rejeita recurso e prefeitos vão continuar presos

Os advogados que defendem os prefeitos Tonheiro Ramos (PT/Bujari), Roney Firmino (PR/Plácido) e Rivelino MOta (PR/Santa Rosa), perderam mais uma batalha jurídica no Pleno do Tribunal do Justiça do Acre.

Na sessão desta quarta feira, os defensroes tentaram tirar da justiça do Acre e levar para o Tribunal Regional Federal da 1ª região, o julgamento do processos onde os gestores são acusados pelo desvio de R$ 2 milhões de reais dos cofres públicos.

Os desembargadores analisaram e rejeitaram por maioria quase absoluto, agravo onde os advogados alegavam que a competência para julgar o processo é da justiça federal e não da estadual, argumentando que os supostos recursos desviados teriam saído das contas do FUNDEB.

O relator da matéria, desembargador Roberto Barros, negou o pedido afirmando que nos autos não está claro se os recursos são federais ou estaduais.

Além do que, ao analisar o pedido de cancelamento da prisão preventiva, o desembargador disse que a medida ainda se faz necessária para seja garantida a lisura do processo.

Os advogados ainda tentaram fazer a sustentação oral, mas foram impedidos porque o regimento interno do TJ, não permite esse ato em caso de julgamento de agravos.

Até que os pedidos de liberdade sejam julgados no STJ e no STJ, onde os advogados já impetraram os respectivos pedidos, os prefeitos vão continuar presos no Quartel do BOPE, em Rio Branco.