Coluna Bom Dia

Estrada

Vai acabar em confusão a licitação para obras de recuperação da BR-364 no Acre. Em época de vacas magras, empresas do Brasil inteiro correram para o pregão eletrônico, em busca dos R$ 300 milhões previstos para a obra e as empresas vencedoras, todas de Minas Gerais, ofereceram R$ 80 milhões a menos do que o previsto no edital.

Empresas

As empresas são a Ápia Engenharia, que ficou com o lote um e CCL e LCM, que atuam em consórcio, ambas do mesmo Grupo e que levaram os outros cinco lotes. Não são empresas franco-atiradoras, é bom que se diga. Todas têm vasto portfólio de obras em todo o país, inclusive na Amazônia e as melhores certificações de qualidade de serviço.

Obras

As empresas atuaram em grandes obras, têm vasto acervo de obras prestadas ao Dnit. A questão é saber se conseguirão fazer a BR-364 com os recursos que apresentaram. Os empresários acreanos acham que não.

Trechos

O problema, como sempre, é a alocação de material e equipamentos, que precisarão vir de fora, já que o Acre nem brita produz, por causa do tipo de solo. Experiências anteriores com empresas de orçamento baixo são de triste memória. Muitas, além de deixar o serviço pelo meio, deram o tombo na praça, em empregados e fornecedores.

Recurso

Empresas acreanas entraram com recuso junto ao Dnit, que será analisado em duas fases. A primeira, verificando os documentos apresentados pelos vencedores e a segunda, com um estudo de viabilidade técnica e orçamentária das propostas. O deságio médio foi de 26%.

Experiente

O empresário Zico Cameli, da empresa Colorado, uma das que mais experiência tem na BR-364, disse que não vê possibilidade de se fazer a obra com os preços anunciados. E duvida que essas empresas consigam.

Mercado

O que acontece é que, com a Operação Lava Jato destruindo as grandes empreiteiras e construtoras, outras de médio porte estão se estruturando para assumir o lugar das que estão embargadas. Uma das mais agressivas nesse setor é a LCM, com vasta atuação.

Interesse

Um técnico que conhece o mercado da construção pesada disse que para essas empresas a obra interessa, mesmo que o lucro seja quase zero, pois elas se firmam com a expertise, impedem o surgimento de concorrentes e ampliam o portfólio, além de usar os equipamentos que possuem.

Atração

Nada menos que 14 empresas de todo o Brasil participaram do pregão eletrônico das obras da BR, realizado em Porto Velho.

Vai lá

O senador Gladson Cameli vai procurar o Dnit em Brasília para acompanhar o processo de análise do resultado do pregão.

Longe

Segundo uma fonte interna presente ao pregão, a empresa acreana mais bem colocada no certame do Dnit foi a Colorado, que ficou em sexto lugar.

Debata

O debate da TV Acre e o resultado da pesquisa do Ibope fecham a campanha eleitoral hoje, em Rio Branco. Só um vendaval político pior do que a ventania de ontem poderia mudar o quadro posto hoje.

Furacão

O Acre sofreu ontem quase um furacão no centro da cidade, acompanhado de tempestade, destelhando toda a galeria do estádio José de Melo. Algo semelhante não ocorria há mais de 15 anos na cidade. Da última vez, telhas voaram do estádio e destruíram lojas na rua Rui Barbosa. Agora foi semelhante.

Piadas

Claro que o vendável rendeu boas piadas políticas, cada uma de uma tendência. Faz parte da festa.

Folha

O jornal Folha de S. Paulo, em matéria do correspondente Fábio Pontes, confirmou a tendência de que a eleição do Acre acabe em primeiro turno, destacando a campanha de Marcus Alexandre, desvinculada dos símbolos tradicionais do PT.

Liminar

O juiz Luiz Vitório Camolez concedeu ontem liminar determinando a inclusão imediata do candidato Carlos Gomes, da Rede, no debate da TV Acre, hoje, atendendo ao pedido do vice da chapa, Gabriel Santos. Originalmente, ele estaria excluído do debate pelas regras da TV Acre.

Agradecimento

Carlos Gomes agradeceu aos militantes que haviam feito campanha nas redes sociais pela sua presença no debate.

Apoio

Tanto Marcus Alexandre como Eliane Sinhasique já haviam se manifestado favorável à presença de Carlos Gomes. Sem opor restrição à sua participação. Isso deve pesar para que a TV Acre não recorra da decisão. Afinal, três ou quatro debatedores não fará diferença.

Destaque

Independente da decisão, a luta para participar do debate ampliou a exposição política de Carlos Gomes, que pode ter ganhado uns votinhos.

Presos

O Pleno do Tribunal de Justiça decidiu ontem que os três prefeitos do interior vão continuar presos preventivamente, ao contrário do pedido de seus advogados. Eles julgaram ontem agravo regimental e mantiveram a prisão.

Confusão

Mais uma vez, os advogados dos prefeitos quiseram criar confusão, alegando suposto de direito de sustentação oral diante dos desembargadores, o que foi negado, pois não está previsto em julgamento de agravos.

Protestos

Os advogados protestaram com ênfase demasiada, foram alertados da inconveniência de suas ações e por pouco não foram punidos pelos desembargadores.

Novos

Um experiente advogado presente à sessão atribuiu o destempero dos advogados à idade: “São muito novos e inexperientes. Quiseram ganhar no grito o que não estava previsto no regimento interno. Não havia condições e abertura para a manifestação deles”, explica.

Sem votar

Com isso, os prefeitos do Bujari, Santa Rosa e Plácido de Castro estarão impedidos de votar no domingo.

Caravana

A caravana composta pelo governador Tião Viana, os deputados Ney Amorim, Daniel Zen, Lourival Marques e mais o assessor Francisco Carioca foi ontem ao Bujari e Porto Acre dar apoio aos candidatos da Frente Popular.

Porto Acre

Em Porto Acre, onde o PT está dividido, eles foram apoiar explicitamente o candidato Bené Damasceno, para cumprir os compromissos assumidos.

Aniversário

A coluna registra o aniversário da ex-deputada Célia Mendes, ocorrido ontem e comemorado em família. A ela, as homenagens da coluna e de A TRIBUNA.

Barbárie

Um ataque de pistoleiro matou ontem à noite o candidato a prefeito de Itumbiara, em Goiás, José Gomes da Rocha (PTB) e feriu gravemente o vice-governador de Goiás, José Eliton (PSDB). Um segurança também foi atingido e morto. O pistoleiro, identificado como funcionário da prefeitura, era Gilberto Ferreira do Amaral. Ele foi morto por um segurança do vice-governador.

Crime

Segundo o deputado Jovair Arantes (PTB), durante uma carreata, um carro se aproximou do carro aberto onde estavam os políticos e o motorista estendeu um papel para o candidato a prefeito, que se aproximou para pegar o que seria um recado, quando o motorista sacou uma arma e começou a atirar a esmo.

Feridos

O candidato foi morto na hora, junto com um segurança e ficaram feridos o vice-governador, que exercia o cargo de governador em exercício, com a viagem de Marconi Perillo aos Estados Unidos e ainda acumula o cargo de Secretário de Segurança Pública de Goiás e Célio Rezende, advogado da prefeitura.

Violência

Uma violência gratuita e absurda. O vice-governador e o advogado foram transferidos em uma UTI aérea para Goiânia e Marconi Perillo interrompeu sua viagem aos Estados Unidos e está voltando para o Brasil.

Fugaz

Fugaz como jamais se viu, a não ser uma ou outra musiquinha, nada ficará na mente e nos corações dos eleitores acreanos desta campanha eleitoral. Sem dinheiro e burocratizada, quem sai ganhando nesse clima é a política tradicional e personalizada.

Pessoas

Ou seja: “voto no fulano porque ele faz isso, aquilo…”. Não há análise das propostas, mas o que contou foi a empatia com o eleitorado. Se o eleitor gostou do sujeito, um abraço. Caso contrário, já era.

Carlos

Carlos, da Rede de Marina, tinha tudo para não emplacar mais nada além de 1% mas se saiu bem no debate na TV Gazeta e certamente cresceria se mais tempo tivesse para se apresentar melhor à sociedade de Rio Branco.

Encantou

Carlos Gomes encantou até petistas. “É o melhor depois de Marcus Alexandre”, chegou a publicar um assessor do deputado Léo de Brito.

Diferentes

Mas, as coisas serão completamente outras depois de domingo à noite, a não ser que uma desgraça dantesca aconteça. Confirmado o andamento das pesquisas, a oposição não terá segundo turno para tentar mostrar alguma proposta para Rio Branco.

Mimo

Enquanto isso, Fernanda Hassem também é mimo no PT porque deve ser a nova prefeita de Brasiléia. Na última pesquisa oficial, ela apareceu com 62% das intenções de voto.