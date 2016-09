Candidato a prefeito é morto durante carreata

O vice-governador e secretário de Segurança Pública de Goiás, José Eliton (PSDB), o candidato à prefeitura da cidade de Itumbiara, Zé Gomes (PTB) e o advogado da prefeitura Célio Rezende foram baleados na tarde desta quarta-feira(28) enquanto faziam campanha pelo município goiano. Zé Gomes e um segurança, que era policial militar, morreram na ação. Eliton e Rezende foram atingidos por tiros no abdômen e encontram-se em estado grave.

O candidato a prefeito tinha 70% das intenções de voto e era o mais cotado para o cargo. Durante uma carreata, o caminhão onde estavam Eliton, Gomes, Célio Rezende, o segurança Vanilson Rodrigues, entre outras pessoas, foi surpreendido por outro veículo, de onde vieram os disparos logo em seguida. A população que acompanhava o evento entrou em pânico.

Zé Gomes foi atingido na cabeça e morreu pouco após sua chegada ao hospital. O segurança também não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar de Goiás trocou tiros com o suspeito, que morreu na hora. Trata-se de Gilberto Ferreira do Amaral, de 53 anos. Ele era auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde de Itumbiara. Ainda não há indícios do motivo que teria levado Gilberto a cometer o atentado. Ele usava uma pistola calibre 40.

Repercussão

Cumprindo agenda nos Estados Unidos, o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) recebeu a informação do atentado logo após o crime. “Estou chocado e muito abalado”, afirmou.

Boatos de que o vice-governador também teria morrido circulam pelas redes sociais. No entanto, em nota oficial, o governo de Goiás desmentiu. Veja abaixo:

“O estado de saúde do governador em exercício e secretário de Segurança Pública de Goiás, José Eliton, é estável e ele não corre risco de morte. José Eliton está sedado e em procedimento de transferência, em UTI aérea, para Goiânia, onde será internado no Hospital de Urgências Doutor Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O advogado da Prefeitura de Itumbiara Célio Rezende também está em procedimento de transferência para o Hugol, em Goiânia, na mesma UTI área em que é transportado o governador em exercício”.

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, também divulgou uma nota sobre o assunto:

“O governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, repudia veementemente o atentado em Itumbiara (GO) e lamenta profundamente as mortes do ex-prefeito da cidade José Gomes, e do policial militar Vanilson Rodrigues. Rollemberg manifesta as condolências aos amigos e familiares de José Gomes e de Vanilson Rodrigues e deseja a pronta recuperação do vice-governador e secretário de Segurança Pública de Goiás, José Eliton, ferido no ato. O atentado foi uma afronta à democracia. É inaceitável que a violência se sobressaia aos anseios e à liberdade de escolha da população”.

Um vídeo que registra o momento dos disparos está circulando na internet. Veja: