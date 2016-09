Juiz determina TV a incluir Carlos Gomes em debate

O candidato à prefeitura de Rio Branco pelo partido Rede Sustentabilidade, Carlos Gomes, acionou a Justiça Eleitoral a fim de garantir a sua participação no debate promovido pela Rede Amazônica que está programado para esta quinta-feira , 29, ás 22h, pela TVAcre

A ação foi movida por Gabriel Santos, que é candidato a vice de Gomes, foi julgada favorável aos candidatos e a notificação da decisão liminar foi entregue à emissora no início da tarde desta quarta-feira por representantes do partido.

A decisão é do juiz Luís Vitório Camolez, que orienta a “Inclusão imediata do candidato Carlos Gomes da Costa Souza, do partido Rede Sustentabilidade, no debate realizado pela TV Acre”.

“Recebemos com muita alegria a decisão, quem mais se beneficia com certeza é a população”, declarou Carlos Gomes. Os concorrentes Marcus Alexandre e Eliane Sinhasique chegaram a assinar uma petição para que Gomes participasse do debate.