Rio Branco está entre as piores em bem-estar urbano

Pesquisa realizada esta semana pelo Observatório das Metrópoles, coordenada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mediu o bem-estar nos 5.565 municípios do país. Entre as 27 capitais, Macapá (AP), Porto Velho (RO), Belém (PA), Manaus (AM), Rio Branco (AC) e São Luís (MA) são as últimas da lista, com as piores avaliações.

Roraima (RR) se encontra um pouco acima em 19º lugar e Cuiabá (MT) 17º. Palmas aparece em 10º, sendo a melhor avaliada dentre as capitais que compõem a Amazônia Legal. O índice revela a desigualdade entre as regiões, sendo as capitais melhores avaliadas das regiões sul e sudeste do Brasil.

Foram avaliados cinco indicadores de qualidade: Mobilidade urbana, como o tempo de deslocamento de casa para o trabalho; condições ambientais (arborização, esgoto a céu aberto, lixo acumulado); condições habitacionais (número de pessoas por domicílio e de dormitórios); serviços coletivos urbanos (atendimento adequado de água, esgoto, energia e coleta de lixo); e infraestrutura.

Veja abaixo o ranking:

Ranking das 27 capitais brasileiras