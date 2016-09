Governo amplia em 50% tratamento de água de Feijó

Como parte das ações pelo saneamento integrado em todo o Acre, o governador Tião Viana inaugurou nesta quarta-feira, 28, a ampliação em 50% do sistema de tratamento de água de Feijó.

Se antes a Estação de Tratamento de Água (ETA) era capaz de tratar 60 litros por segundo, agora essa produção saltou para 90.

“Este é um dos meus esforços, porque sei o que isso significa para a saúde. Com a água em todas as residências, diminuímos a mortalidade infantil e o número de internações por doenças infecciosas. Porque o grande vetor para mudar a qualidade de vida de uma população é distribuir boa água. E aqui nós temos o maior programa de saneamento integrado do Brasil, alcançando 90% das ruas do Acre”, conta Tião Viana.

Ainda assim, a distribuição de água em Feijó já seguia um ritmo confortável, sendo diária e com 3.300 ligações residenciais – duas mil só no bairro Conquista, que as recebeu nos últimos anos.

A produção também em Feijó é 24 horas por dia, contando com uma equipe completa do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa).

O diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães, completa: “O governador Tião Viana foi quem fez o maior investimento em saneamento no Acre. E só na interligação do bairro Conquista, nós aumentamos em 180% a rede de água de Feijó. Mas o abastecimento de água aqui já é bom. O que nós inauguramos hoje é uma prevenção, que irá garantir que Feijó tenha água todos os dias, 24 horas, por muito tempo”.

O deputado federal Moisés Diniz também participou da solenidade de inauguração e ficou maravilhado com os avanços conquistados.

“Agradeço a oportunidade de que minha primeira ação como deputado em Feijó seja a de participar desse aumento de produção de água. Isso é uma conquista, pois o abastecimento de água nunca foi prioridade de muitos governos do passado”, declarou.