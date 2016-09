Lewandowski diz que impeachment é ‘lamentável’

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski disse, durante aula na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) nesta quarta-feira (26), que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff é “lamentável” e “um tropeço na democracia”. Lewandowski presidiu a sessão que cassou o mandato da presidente no Senado.

“A cada 25, 30 anos temos um tropeço na nossa democracia. Lamentável, quem sabe vocês jovens conseguem mudar o rumo da história”, disse o ministro aos alunos, segundo informações da revista Caros Amigos.

Lewandowski disse que o Supremo errou ao não ter aprovado a cláusula de barreira, que liberou a profusão de partidos e teria desorganizado o presidencialismo de coalizão. “Deu no que deu”, disse, em relação à cassação do mandato de Dilma.

O ministro do Supremo também criticou a falta de participação da população em pautas nacionais, em especial a respeito da reforma educacional. “Reforma do ensino médio por medida provisória? São alguns iluminados que se fecharam no gabinete e resolveram ‘vamos tirar educação física, artes’. Poxa vida. O Estado de Direito é aquele que amplia direitos”, disse.