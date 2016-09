Flamengo acumula fracassos em torneios continentais

O desempenho do Flamengo em competições continentais nas últimas duas décadas não tem repetido o mesmo sucesso obtido em território nacional, onde conquistou duas Copas do Brasil e um Campeonato Brasileiro. Com a inesperada queda para o Palestino (CHI) nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, na noite desta quarta (28), o clube segue sem títulos e acumula eliminações precoces.

De 2000 para cá, foram seis saídas na primeira fase e três nas oitavas de final, entre Libertadores e Sul-Americana.

As melhores colocações foram um vice-campeonato na Copa Mercosul de 2001 e uma queda nas quartas da Libertadores de 2010.

Além do desempenho aquém do esperado, o Flamengo acumulou algumas eliminações históricas neste período -como nas oitavas da Libertadores de 2008 para o América do México, após vencer fora por 4 a 2 e perder por três 3 a 0 na volta com um Maracanã lotado, num jogo que consagrou o artilheiro Cabañas.

Mais recentemente, em 2014, novo vexame na Libertadores, quando caiu na primeira fase para o León, do México, outra vez num Maracanã com grande público.Técnico da equipe, Zé Ricardo ressaltou o equilíbrio atual do futebol entre os países:

“O futebol de hoje está mundialmente bem nivelado. Todo mundo trabalha bem, em todas as ligas há resultados surpreendentes, o que um tempo atrás não acontecia. Deu para perceber que tem trabalho muito bom no Chile. Lamentamos muito nossa eliminação, mas nossa carreira é feita de sucessos e insucessos. Precisamos evoluir e amadurecer”.

O último título internacional do Flamengo foi a Copa Mercosul, em 1999.Veja abaixo o desempenho do Fla nas últimas duas décadas:

Libertadores2002 – 1ª fase2007 – Oitavas2008 – Oitavas2010 – 4ª de final2012 – 1ª fase2014 – 1ª faseSul-Americana2003 – 1ª fase2004 – 1ª fase2009 – 1ª fase2011 – Oitavas2016 – OitavasMercosul2000 – Quartas2001 – Vice