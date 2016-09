Empresas acreanas questionam resultado da licitação para recuperação da BR-364

O pregão eletrônico realizado pelo DNIT no dia 21 para as obras de recuperação e manutenção da BR-364, de sena Madureira ao Rio Liberdade, no Juruá, apresentou um resultado surpreendente. Três empresas de Minas Gerais concorreram e venceram os seis lotes previstos, deixando para trás empresas acreanas com farta experiência nas obras da estrada. A obra, inicialmente prevista para custar R$ 300 milhões pode ter, de acordo com as propostas vencedoras, um deságio de até R$ 85 milhões.

Os empresários acreanos discordaram do resultado e expuseram ao DNIT suas preocupações, buscando embargar a licitação. Essa defasagem de preço é que preocupa empresários acreanos que temem que as empresas vencedoras, sem experiência na elaboração de planilhas de custo para realização de obras na região, segundo os concorrentes, possam com esses custos inviabilizar a execução dos serviços. E citam exemplos anteriores, como as firmas Construmil, Canter, JM e Tercam, que assumiram a responsabilidade por obras na BR-364 e na BR-317 e acabaram não executando o serviço e ainda deram calote em fornecedores locais.

As empresas vencedoras dos lotes foram Ápia construtora, no lote 1 e as empresas CCL e LCM, ligadas ao mesmo grupo empresarial, para os lotes de dois a seis. As empresas apresentam portfólios de obras na Internet, trabalharam na região Amazônica e todas possuem certificado BPQP – H nível A em edificações, saneamento, obras viárias e obras de arte especiais.

A empresa Ápia tem grande obras no Amazonas e Pará, além de Minas gerais e Goiás, em pavimentação, saneamento, construção de barragens. A CCL e LCM também têm no DNIT um grande parceiro, além do Departamento de Estradas e Rodagens de Minas gerais, com experiência em obras de terraplanagem e construção de estradas, grande projetos habitacionais e saneamento, tendo trabalhado no Tocantins.

A pedido das empresas sediadas no Acre, o DNIT adiou o anúncio dos vencedores do certame e está fazendo até o início da próxima semana, uma auditagem nos documentos apresentados pelas empresas mais bem colocadas no pregão eletrônico. Também vai analisar as propostas de preços que, segundo técnicos do órgão, apresentam deságio médio de 26% na soma dos lotes. Para o DNIT, a simples existência desse deságio não justifica a anulação do edital, mas a situação está ainda sob análise.

Acreanos consideram o preço baixo demais para as condições acreanas

O empresário Zico Cameli, da empresa Colorado, questiona a possibilidade de se fazer a obra com os recursos previstos pelas empresas vencedoras. “A obra estava orçada em torno de R$ 300 milhões, mas o consórcio de Minas Gerais (empresas CCL e LCN)), apresentou uma proposta de R$ 220 milhões”, diz ele, que anunciou reação dos demais concorrentes. “Estamos ingressando com um recurso, na superintendência regional do DNIT-Rondônia/Acre, porque sabemos que as empresas vencedoras do certame não tem como cumprir o contrato”.

O empresário confirmou que 14 empreiteiras, sediadas no Acre, Rondônia, Goiás Mato Grosso e São Paulo, participaram do certame. Explicou que dois consórcios acreanos foram formados. O primeiro, composto pelas empresas Colorado e Aline Pinheiro disputou alguns lotes, enquanto as empreiteiras Castilho e MSM concorreram aos lotes restantes. Nenhum dos dois consórcios foi contemplado.

Zico Cameli expôs, com base na experiência anterior, seus temores: “não queremos que aconteça em nosso estado, o que ocorreu em Rondônia, onde as empresas ganhadoras das licitações de construção de pontes deixaram as obras inacabadas”, recordou o empresário.

O engenheiro do Dnit/Acre, Antônio Carlos Melo admitiu no dia de ontem, que a retomada das obras poderá ter o cronograma revisto, caso a justiça suspensa judicialmente o processo licitatório, a pedido dos empresários acreanos. Esclareceu que uma empresa ganhou a licitação de três lotes, a outra de dois lotes e a terceira de um lote e que as propostas ficaram em torno de 23 a 26% abaixo do valor dos concorrentes, o que, em tese, não viola as regras do certame. “Agora as empresas perdedoras têm um prazo para ingressar com recursos questionando a capacidade do concorrente de executar a obra”, observou.

Explicou que se tudo correr dentro da normalidade, retomam as obras de recuperação até o mês de novembro. Este trecho de recuperação da BR-364 foi orçado em torno de R$ 300 milhões, conforme as projeções da empresa Dynatest, responsável pelo projeto. Cinco projetos reestruturastes que estavam em fase final, para a recuperação dos trechos danificados da BR-364 chegaram a serem empenhados, mas com o contingenciamento de recursos no começo do ano, o processo licitatório foi suspenso.

A ideia era começar a execução destes trechos no mês de julho para aproveitar o período de verão, mas o contingenciamento de recursos do Ministério dos Transportes afetou todas as obras de recuperação das rodovias federais que cortam o estado, inclusive o cronograma de reconstrução da rodovia 364.

Entretanto, o Governo Federal destinou R$ 72 milhões no fim do ano passado para o trabalho de recuperação dos trechos emergenciais, que estão em fase de execução.