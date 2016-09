Eleitor pode justificar voto em qualquer seção

O diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), Carlos Vinícius Ribeiro informou que leitores que estiverem fora do domicílio eleitoral, neste domingo (dia 2), poderá justificar a ausência em qualquer seção eleitoral.

No município de Rio Branco, as Mesas Receptoras de Justificativa de Voto (MRJ) funcionarão nos seguintes locais: Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), localizada na rua Benjamin Constant, n° 856, no centro da cidade, (na seção 209-1); no Tribunal de Contas do Estado (TCE), na avenida Ceará, n° 2994, (na seção 201) e no Colégio Estadual Neutel Maia, na avenida Nações Unidas, n° 1209, no bairro do Bosque, (na seção 910).

No município de Cruzeiro do Sul, segundo ele, a MRJ funcionará na Escola Oswaldo D’Albuquerque Lima, localizada na avenida Rodrigues Alves, no centro da cidade, (na seção 204).

Explicou que os eleitores que têm alguma dúvida sobre seu local de votação, basta apenas consultar o portal: http://www.tre- -ac.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/locais-de-votacao, que as listas com as seções eleitorais estão disponibilizadas. Os interessados que acessar a página eletrônica, só informar o número da zona e da seção eleitoral, para fazer a consulta.

O Tribunal disponibilizará do Disque Eleições, (0800 649 9218), para que os eleitores que não usem a internet possam tirar as suas dúvidas.

Os eleitores acreanos que estiverem no Distrito Federal (DF), no dia das eleições contarão com 11 locais disponíveis para justificar o voto. Para justificar o voto, basta apresentar um documento oficial com foto e o número do título de eleitor. Mas que quiser ganhar tempo só levar o formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral preenchido, para entregar nas mãos do mesário.

Este formulário disponibilizado pela justiça eleitoral vale para todos os eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral, pois o requerimento, já está disponível no site do TSE.