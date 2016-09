Polícia prende quatro por atentado contra agente

Integrantes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) agiram rapidamente e em poucas horas conseguiram prender três maiores e um adolescente de 16 anos que estariam envolvidos no atentado contra o agente penitenciário J.P, 35, que foi baleado duas vezes e hospitalizados.

A tentativa de homicídio ocorreu na casa da vítima, no bairro João Eduardo. Todos foram apresentados na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA) e autuados na forma da lei.

De acordo com as informações, no início da noite de terça-feira J.C estava em sua casa à Rua Capixaba, no bairro João Eduardo quando foi surpreendido por dois homens numa motocicleta e dispararam várias vezes em sua direção.

Mesmo ferido no tórax e na omoplata este conseguiu correr e sair da linha de fogo. Socorrido por uma equipe do SAMU este foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) onde ficou em observação.

Cerca de duas horas mais tarde, os dois atiradores, e outros dois que estavam no apoio foram presos pelo Bope, dentre os quais um menor. Eles permaneceram em silêncio e não revelaram as causas do atentado, o que somente falariam em juízo.

O último Boletim Médico dava conta que o Estado de saúde do agente penitenciário era estável com visíveis sinais de melhora.