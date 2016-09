‘Golpe’ só estará completo após condenação de Lula

Na última terça-feira (27), em entrevista à TV Educativa da Bahia, a ex-presidente Dilma Rousseff disse não acreditar que Lula será preso. Para ela, as acusações na Operação Lava Jato foram feitas para inviabilizar a candidatura do petista às eleições presidenciais de 2018. Além do mais, acusar Lula ou impedi-lo de se candidatar seria parte do “golpe” que tirou Dilma do poder.

Para ela, se preso, Lula seria transformado em um “herói”, o que não é a intenção dos adversários.

“Não acredito que eles cometam esse absurdo. Não porque sejam bons, mas porque acredito que também não são burros”, disse ela.

A ex-presidente também não acredita nas acusações contra Lula, pois não confia no uso da delação premiada.

Uma parte desta lei (da colaboração premiada) está sendo aplicada com distorções, vazamento seletivo e utilização da prisão como forma de obter delação.”