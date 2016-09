Gilmar pede que PF investigue morte de candidato

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, afirmou nesta quinta-feira 29 durante sessão plenária que acionou o Ministério da Justiça para que a Polícia Federal investigue a morte do candidato à prefeitura de Itumbiara (GO), José Gomes da Rocha (PTB), durante uma carretada nesta quarta-feira 28.

“Nós estamos em contato estreito com o Ministério da Justiça e também já pedimos que a Polícia Federal atue na investigação desses episódios que repercutem e podem afetar o pleito eleitoral”, disse o ministro. “Estamos acompanhando com todo o cuidado o desdobramento desses episódios, que eles sejam desde logo esclarecidos, investigados”, acrescentou.

No atentado, o vice-governador de Goiás, José Eliton (PSDB), foi baleado. O TSE já havia divulgado uma nota nesta manhã repudiando o atentado político.