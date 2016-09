SENAI apresenta mundo de oportunidades a jovens do Acre

Ao apresentar ao público atividades práticas dos cursos de educação profissional, palestras e soluções inovadoras e eficientes para empresas e residências criadas durante as aulas, o Mundo SENAI encantou o público acreano – especialmente os que buscam uma profissão com boa oferta de mercado – nos dias 28 e 29 de setembro, nas unidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, respectivamente. O evento, que é realizado em todo o país, tem como objetivo apresentar a atuação da instituição nas áreas de educação profissional, inovação e serviços técnicos e tecnológicos voltados para a indústria.

Em Rio Branco, o Instituto SENAI de Tecnologia (IST) recepcionou a comunidade com apresentações dos cursos de aprendizagem nas áreas de edificações, assistente administrativo, produção industrial, movelaria, entre outros, com foco nos 3Rs para a sustentabilidade na indústria – Reutilizar, Reciclar e Reduzir. “Este é o momento que abrimos as portas para a comunidade e empresários a fim de mostrar o que o SENAI oferece para o mundo do trabalho. O interessante é que, como são os próprios alunos que estão apresentando – falando da sua profissão e como é o mercado de trabalho em suas respectivas áreas –, os visitantes se sentem mais à vontade para interagir e tirar suas dúvidas”, destaca Tânia Lúcia Guimarães, diretora do IST/Acre.

A estudante do 2º ano do ensino médio, Maria Dejaneide Silva, interessou-se pela faculdade de engenharia elétrica após ser apresentada aos cursos relacionados à área de eletricidade oferecidos pela instituição. “Aqui fomos apresentado a profissões que não tínhamos visto antes e fomos levados a pensar no futuro, achei muito interessante”, pontuou.

VALE DO JURUÁ – Aproveitando a passagem do aniversário da instituição, comemorado no dia 28 de setembro, a Unidade Integrada do Sistema FIEAC no Juruá realizou, no dia 29, o Mundo SENAI em clima de festa. Foram oferecidas fatias de bolo, lanche e muita música enquanto o público visitava as instalações da unidade ou assistia às apresentações de palestras e trabalhos das turmas dos cursos de assistente administrativo, padeiro e confeiteiro, auxiliar em operações logísticas, mecânico automotivo, e técnico em segurança do trabalho ao longo do dia. Os interessados também tinham a possibilidade de fazer pré-matrícula para os cursos de 2017.

“Neste dia apresentamos nossa unidade para a população e todo o nosso potencial. Nosso foco principal é mostrar para a população o nosso objetivo, que é contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento da indústria acreana através da educação profissional, educação Continuada e educação básica”, resume Shyrlene Poersh, diretora da Unidade em Cruzeiro do Sul.

O empresário da construção civil, Jonathan Barboza, que é técnico de segurança do trabalho, ficou interessado em conhecer de perto o Mundo SENAI ao ver a divulgação do evento. “Essa iniciativa do SENAI é muito boa. Temos muita necessidade de qualificação profissional aqui no município, principalmente na área de segurança e a instituição vem fortalecer isso para as empresas locais”, elogia.