Maternidade de Cruzeiro do Sul se destaca pelo bom serviço

O governador Tião Viana realizou nesta quinta-feira, 29, uma visita ao Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A unidade se destaca por ser um ambiente tranquilo, com uma equipe médica dedicada e bom atendimento para os bebês e suas mães.

Tião Viana passou por alas como a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal, a UTI materna e as enfermarias, onde pôde constatar um clima saudável para todos. Atualmente, a unidade conta com dois ginecologistas, um clínico-geral e um pediatra, além de toda uma equipe técnica.

A unidade ainda tem adquirido novos equipamentos, como dois novos ventiladores pulmonares, além de preparar a licitação para mais quatro.

“Os elogios à maternidade de Cruzeiro do Sul têm crescido muito, e temos aqui uma equipe aguerrida e de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo com as mães e seus bebês”, disse o governador.