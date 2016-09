Coluna Bom Dia

Boia

Em caso de naufrágio, jacaré é boia. Chega a ser engraçado ver a euforia da oposição com o suposto crescimento do candidato Carlos Gomes, da Rede. O PMDB não acredita no crescimento de sua própria candidata. Deposita suas esperanças de segundo turno em um candidato que aparece com 2% dos votos.

Difícil

Quando o candidato nanico vira a tábua de salvação, é porque os caciques já acreditam que a vaca foi para obrejo há muito tempo.

BR-364

Informações de Brasília apontam que a empresa Ápia, vencedora do lote 1 do edital de licitação das obras da BR-364 deve ser desclassificada por problemas com a documentação. Mas, as empresas acreanas não vão se beneficiar. O lote deve ficar com as empresas CCL e LCM, que já ganharam os demais lotes.

Uma só

Assim, uma só empresa deve atuar na obra. Orçada em R$ 299.364.000,00, a reforma da estrada terá custo total proposto pelas empresas vencedoras de pouco mais de R$ 220 milhões. Uma baita diferença. Agora é saber se vão dar conta.

Tamanho

Serão 421 Km de atuação, de Sena Madureira ao Rio Liberdade, em Rodrigues Alves, no Vale do Juruá. Alguns trechos estão totalmente deteriorados.

Período

O DNIT prevê que neste ano, a empresa realize obras emergenciais para manter o tráfego no inverno. A maior parte do dinheiro será liberada no ano que vem e a previsão é que as obras sigam até 2018.

Manutenção

As empresas participantes ainda ficarão responsáveis pelas obras de CREMA e de manutenção primária por mais três anos, claro que com verba estipulada para isso. Pode ser aí que elas vão ganhar o dinheiro que estão economizando agora.

Elogio tucano

Essa é para o deputado Rocha morrer de raiva. O candidato do PSDB à prefeitura de Porto Velho, Dr. Hildon, veio a Rio Branco gravar seu programa eleitoral, para mostrar a diferença entre uma cidade sem administração, como é ocaso da capital de Rondônia, e outra, como Rio Branco, com administração competente.

E essa?

E essa agora? Como os tucanos acreanos vão administrar esse elogio à gestão de Marcus Alexandre? É de rir. O PSDB de Rondônia reconhece o que o partido no Acre não admite…

Ibope

Mais um dia de abstinência. O Ibope adiou de ontem para hoje a divulgação das pesquisas eleitorais da região Norte. Para não impactar nos debates.

Telexfree

O árduo defensor dos estelionatários donos da Telexfree e candidato a vereador na Capital conseguiu uma pretensa decisão na Justiça Federal do Espírito Santo para que o governo acreano não utilize os depósitos judiciais que estão creditados no Acre.

Jurisdição

Houve quem ficasse espantado na Justiça, especialmente porque a Seção Judiciária do Espírito Santo nada tem a ver com o Acre, que está sob a jurisdição do TRF1, que abrange o Distrito Federal e os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Foro

Além disso, o foro para questões constitucionais não é a Justiça de primeiro grau, mas o STF. O resto é balela. O candidato que vá brigar com o governador do Rio de janeiro, de seu partido, que usou os depósitos do jeito que quis.

Fundo

Aliás, a ideia de usar os depósitos judiciais para pagamento de precatórios e da dívida dos Estados com a Previdência é o hoje ministro José Serra, do PSDB. Que o PMDB vá brigar com o ministro do governo Temer.

Juruá

O senador Gladson Cameli ligou para a coluna afirmando que o Juruá está fechado com a oposição, exceto, talvez, Mâncio Lima. A conferir domingo.

Carla

O senador do PP admite que a candidatura da delegada Carla Brito, do PSB, subiu muito em Cruzeiro do Sul, mas não ao ponto de atrapalhar a vitória de Ilderlei. Ainda assim, Gladson acredita que a delegada ficará em segundo lugar, com boa vantagem sobre o ex-deputado Henrique Afonso.

Discorda

O governador Tião Viana com certeza discorda da análise do senador oposicionista. Ele disse que além da vitória certa em Mâncio Lima, a Frente Popular está forte em outros municípios, em especial em Rodrigues Alves.

Fla-Flu

Diz o governador que em Rodrigues Alves o clima é de Fla-Flu e que já deu confusão no Paraná dos Mouras, mas que escaramuças fazem parte da tradição da campanha por lá.

Tapetão

Um analista político de respeito prevê que a eleição em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Senador Guiomard e Brasileia vai acabar no tapetão. São muitos recursos e muitas denúncias.

Facultativo

Como muitas seções eleitorais serão instaladas em prédios públicos, os servidores ganharam ponto facultativo hoje.

Fazenda

Apareceu ontem uma denúncia de que um prefeito do Juruá teria adquirido uma grande fazenda na localidade de Badejo, no Amazonas, no valor de R$ 500 mil e que já teria enviado a patrulha mecanizada da prefeitura para trabalhar em suas terras. A Polícia federal já estaria sabendo do caso.

Mortos

Mortos e beneficiários do Bolsa-Família aparecem entre os doadores de campanha no Acre. Ou seja, por mais que se tente moralizar, tem sempre quem venha avacalhar e trapacear.

Subiu

O Rio Acre já subiu muito e além da balsa poder descer da Gameleira, no folclore da eleição, também o abastecimento de água vai voltando ao normal. Parabéns para o Depasa, que não permitiu o colapso total na Capital e em todo o Estado.

Surpresa

Alguns candidatos a vereador, que já falam como se estivessem eleitos já estariam com camarote assegurado na balsa. É o que contam dirigentes dos partidos desses próprios postulantes. Tem gente que vai ter ressaca das urnas na segunda-feira.

Lei seca

Desta vez, com a violência em todo o país, a lei seca é bem vinda na eleição, para evitar bobagens nas bebedeiras.

Seca

Segundo levantamento de órgãos de comunicação do Governo Federal, em pelo menos 11 estados não haverá proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas no dia da eleição –a chamada Lei Seca.

Lá e cá

Em compensação, em pelo menos oito Estados a regra vai valer, ao menos parcialmente: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná e Tocantins.

Tudo ok

O Acre está entre os Estados que concluíram todos os procedimentos preparatórios para instalação das urnas eletrônicas. Nem todos o fizeram faltando apenas três dias para a eleição. Além do Acre, Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Roraima e Santa Catarina.

Quase ok

Há outros que estão bem próximos de finalizar o processo: Rio Grande do Sul (99%), Mato Grosso (98,49%), Rio Grande do Norte (93,24%), Paraíba (91,13%), Rio de Janeiro (88,07%), Pernambuco (87,43%), Rondônia (87%), Piauí (84,60%) e Pará (84,03%).

Logística

Também, pudera: só em helicópteros são quatro aeronaves que estão no Acre há mais de vinte dias voando de um lado e outro para fazer a o transporte de urnas e outros equipamentos necessários à eleição no domingo.

Espantou

Os helicópteros e as urnas eletrônicas estão espantando as onças que eram especialistas em comer votos nas quebradas do Juruá.

Mantém

Está na CCJ, aguardando indicação de relator, a proposta de Flexa Ribeiro que altera a representação por Estado na Câmara dos Deputados para a próxima legislatura (2019-2023). Pela proposta, o Acre permanece com seus oito parlamentares. Sete estados perdem representação e sete ganham.

Marina

Mesmo com apoio de Marina Silva, Ricardo Young foi a surpresa negativa da campanha em São Paulo, segundo analistas. Young não disse a que veio: se manteve com menos de 1% das intenções de voto junto com o eterno candidato a presidente da República Levy Fidélis.