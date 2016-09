SEM ACORDO: Bancários decidem manter a greve em todo o País

Hoje a greve nacional dos bancários completa 24 dias e ainda não tem data para ser encerrada. Nesse tempo, a paralisação tem causado transtornos a quem precisa resolver pendências diretamente com funcionários dos bancos, efetuar saques diretos na “boca do caixa” e não tem o cartão de saque, desempregados que precisam retirar o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além de idosos e demais pessoas que ainda não sabem utilizar os serviços de caixas eletrônicos e os oferecidos via internet ou por aplicativos de celular.

A pauta de reivindicações dos bancários tem doze itens principais. Alguns deles tratam do reajuste salarial: reposição da inflação (9,57%) mais 5% de aumento real; Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de três salários mais R$ 8.317,90; piso de R$ 3.940,24 (equivalente ao salário mínimo do Dieese em valores de junho último); vale-alimentação no valor de R$ 880,00 ao mês valor do salário mínimo); vale refeição de R$ 880,00 ao mês e cesta e auxílio-creche/babá no valor de R$ 880,00 ao mês.

A categoria quer ainda melhores condições de trabalho com o fim das metas abusivas e do assédio moral; fim das demissões e mais contratações, combate às terceirizações; e Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). As propostas dos bancos são reajuste salarial de 7% (abaixo da inflação) e abono de R$ 3,3 mil, sem compromisso com a manutenção dos empregos.

A proposta não cobre nem a inflação do período, já que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de agosto fechou em 9,62% e representa uma perda de 2,39%. Na segunda-feira, 3, está marcada assembleia geral da categoria, às 17h, na sede do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários.