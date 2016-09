Técnico quer Flamengo com sangue nos olhos contra o São Paulo

O treinador Zé Ricardo entendeu que faltou vontade do Flamengo em campo na derrota por 2 a 1 para o Palestino, que culminou com a eliminação precoce do time carioca na Sul-Americana. Analisando o revés, o técnico quer que os jogadores atuem com “fome” de jogo contra o São Paulo neste sábado (1º), pelo Brasileirão, até porque a equipe está na briga pelo título.

No treino desta quinta-feira (28), Zé Ricardo gritou bastante na beira do campo, conforme destacou o Globoesporte.com. “Na hora de marcar tem que ter fome!”, exigiu o treinador durante o treinamento no Ninho do Urubu.

Participaram da atividade seis titulares que não enfrentaram o Palestino: Réver, Jorge, Willian Arão, Diego, Everton e Gabriel, que enfrentam o São Paulo no Morumbi.